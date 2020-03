Coronavirus, Tedesco: “Basta allarmismi e fake news sui social”

"Non ci costringete a rivolgerci alla Polizia Postale. L'appello è sempre lo stesso, ma sembra che in giro ci siano meno persone. Restate a casa il più possibile, uscite solo per cose essenziali. Non andate in supermercato per un singolo acquisto"

Lo ha dichiarato il sindaco Ernesto Tedesco in una video conferenza su Facebook, fatta insieme al direttore della Asl Roma4 e del vice sindaco Massimiliano Grasso (l’integrale la trovate anche sulla nostra pagina di Facebook). “Basta con questi allarmismi, bisogna essere seri – ha detto il primo cittadino – ho letto delle cose incredibili. Non ci costringete a rivolgerci alla Polizia Postale. L’appello è sempre lo stesso, ma sembra che in giro ci siano meno persone. Restate a casa il più possibile, uscite solo per cose essenziali. Non andate in supermercato per un singolo acquisto”.