Coronavirus, Tedesco: “Attivato il drone per intensificare i controlli”

“Ancora non comprendete che dobbiamo mantenere le distanze, un metro e mezzo. Non è un gioco. Non è corretto che si vada a fare la spesa cinque volte, mancate di rispetto agli altri che sono reclusi in casa”. Il sindaco Ernesto Tedesco striglia la cittadinanza di Civitavecchia in una video conferenza fatta dal Comune. Si teme la fine della prossima settimana, con lo sfondo di Pasqua. E allora ecco che arriva un meccanismo di controllo in più. “Utilizzeremo un drone, lo abbiamo riattivato. Dalla prossima settimana girerà a controllare situazione, i punti di assembramento. Un aiuto in più per le Forze dell’Ordine”.