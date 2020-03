Coronavirus, sospesi gli allenamenti del Civitavecchia calcio

L’Asd Civitavecchia Calcio 1920, in seguito alla pubblicazione dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’08 marzo 2020, emanato in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale, ha valutato le varie alternative previste ex lege tra cui la possibilità di effettuare gli allenamenti per gli atleti agonistici supportati dal proprio staff medico. Nonostante ciò, al fine di preservare al massimo la salute dei propri atleti ed evitare qualsiasi tipo di contagio o diffusione del COVID-19, ha comunque deciso di sospendere qualsiasi tipo di attività (anche gli allenamenti):

– fino a martedì compreso per la Prima Squadra;

– fino a data da destinarsi per tutte le altre squadre.