Coronavirus, sospese tante partite per il prossimo weekend

Il pericolo coronavirus non permetterà il regolare svolgimento di tante partite di diversi sport che erano in programma nel prossimo weekend. Come si legge infatti nei vari siti sportivi le competizioni di alcuni sport sono state sospese fino al 1 marzo a scopo cautelativo. Nello specifico, al momento, è sicuro che nel prossimo weekend non si giocheranno le gare di pallanuoto tra Vis Nova e Enel Snc e tra Coser e Latina, il match di pallavolo tra Velletri e Revolution e quello di rugby tra Perugia e Crc. Per ora non ci sono invece comunicazioni in merito dagli altri sport che dovrebbero disputarsi regolarmente. Ovviamente se ne saprà di più nei prossimi giorni perchè le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro soprattutto per chi partecipa a competizioni Nazionali.