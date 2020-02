Coronavirus, sono positivi anche il marito e un figlio della donna di Fiumicino

Salgono a tre i positivi per coronavirus nella città di Fiumicino. Quindi oltre alla donna di 38 anni che era tornata dalla provincia di Bergamo, sono risultati contagiati anche uno dei due figli e il marito. La conferma è arrivata direttamente dal bollettino ufficiale dell’Ospedale Spallanzani di Roma. La donna era stata trovata positiva ieri, anche se non presenta particolari sintomi. Il sindaco di Fiumicino Esterino Montino annuncia:”L’Istituto Comprensorio Colombo sarà chiuso fino al 9 marzo (quello frequentato dalla bambina contagiata, ndc). Verso la chiusura anche palestra e piscina che fanno parte della struttura”. In forse la materna frequentata invece dal bambino che è risultato negativo.