Coronavirus, sono 84 i casi nel Lazio. Restano 8 in terapia intensiva

Sono 84 nella Regione Lazio i casi positivi al COVID19, oltre i 3 guariti. Di questi, 26 sono in isolamento domiciliare, 47 sono ricoverati non in terapia intensiva e 8 sono ricoverati in terapia intensiva. Questo è l’aggiornamento alla giornata di oggi, domenica 8 marzo. Sono risultati tutti negativi invece i test sui ragazzi della casa dello studente entrati a contatto con la studentessa positiva a Viterbo. Lo ha comunicato la Asl.