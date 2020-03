Coronavirus, sono 75 i casi nel Lazio. 8 in terapia intensiva

I dati sono stati forniti dalla Pisana e l'aggiornamento certifica un aumento rispetto alla giornata di ieri di 22 casi. Sono 43 le persone ricoverate non in terapia intensiva, 8 quelle in terapia intensiva, 21 in isolamento domiciliare e invece 3 sono le persone guarite