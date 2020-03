Coronavirus, sono 1272 gli attuali positivi nel Lazio. 79 in terapia intensiva

522 sono in isolamento domiciliare, 671 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 53 sono i pazienti deceduti e 58 le persone guarite

Sono 1272 gli attuali casi positivi COVID19 nella Regione Lazio. Di cui 522 sono in isolamento domiciliare, 671 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 79 sono ricoverati in terapia intensiva. 53 sono i pazienti deceduti e 58 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 1383 casi.