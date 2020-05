Coronavirus, si interrompe il trend a 0 su Civitavecchia. Positivo un 29enne

E’ risultato positivo al covid-19 dopo aver effettuato il tampone un 29enne di Civitavecchia. Un infetto scoperto attraverso un test sierologico che il giovane ha effettuato in un laboratorio locale. La Asl Roma4 si è messa subito in contatto con le persone vicine al ragazzo e ha messo in quarantena 4 suoi amici. Dunque si interrompe il trend a zero contagi che caratterizzava la città da almeno due settimane.