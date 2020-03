Coronavirus, si ferma anche la Flavioni

La Figh ha deciso di allinearsi a tutte le altre Federazioni sportive e annunciare la sospensione dei campionati Nazionali fino al 15 marzo, ma non è escluso che il tutto possa proseguire fino all’inizio di aprile. Non scenderà quindi in campo la Flavioni, nemmeno a porte chiuse, come stabilito in origine. L’incontro valido per la quarta giornata della fase ad orologio di serie A2 femminile che avrebbe visto le gialloblù di scena sul campo del Chiaravalle, è stata rinviata a data da destinarsi per l’emergenza coronavirus.