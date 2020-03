Coronavirus, si ferma anche la Coser

E alla fine anche l’ultima squadra locale ancora in dubbio non giocherà in questo fine settimana, a causa dell’emergenza Coronavirus. Parliamo di pallanuoto e in particolare della Coser che doveva disputare oggi pomeriggio il suo match contro l’Aquademia, per quanto riguarda la serie B. La Fin si è infatti allineata a tutte le altre federazioni sportive decidendo di sospendere, almeno per questo fine settimana, le partite in programma e quindi di rinviarle a data da destinarsi.