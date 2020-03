Coronavirus: hai sintomi sospetti? Contatta il medico via App. E’ l’ultima iniziativa promossa della Regione Lazio. Con l’APP “LAZIO DOCTOR per COVID” potrai comunicare i tuoi sintomi al medico che sarà in grado di monitorare la tua situazione a distanza, in totale sicurezza. https://t.co/u468dG680w. Nelle prossime ore disponibile anche per utenti Apple su play store