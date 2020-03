Coronavirus, salgono a 3 i positivi a Ladispoli

"La Asl mi ha da poco comunicato che, a seguito dei tamponi che sono stati effettuati negli ultimi giorni, altri due cittadini di Ladispoli sono risultati positivi al virus Covid-19. Come da protocollo il personale medico adotterà le procedure previste nei confronti dei familiari e delle persone che hanno avuto recentemente contatti con i contagiati"

Sono diventati tre i positivi al Covid-19 a Ladipoli. Ad annunciarlo è il sindaco Alessandro Grando. “La Asl mi ha da poco comunicato che, a seguito dei tamponi che sono stati effettuati negli ultimi giorni, altri due cittadini di Ladispoli sono risultati positivi al virus Covid-19. Come da protocollo il personale medico adotterà le procedure previste nei confronti dei familiari e delle persone che hanno avuto recentemente contatti con i contagiati. Sono ancora in attesa che mi vengano forniti ulteriori dettagli. Vi terrò informati sull’evolversi della situazione.

Nel frattempo vi rinnovo l’invito a restare a casa e ad uscire solo in caso di assoluto bisogno!”