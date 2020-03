Coronavirus, salgono a 144 i contagi nel Lazio. 18 in terapia intensiva

Di questi, 56 sono in isolamento domiciliare, 67 sono ricoverati non in terapia intensiva e 18 sono ricoverati in terapia intensiva

Sono 144 nella Regione Lazio i casi positivi al Coronavirus, oltre i 3 guariti e i 16 clinicamente guariti (in attesa dei due test consecutivi negativi). Di questi, 56 sono in isolamento domiciliare, 67 sono ricoverati non in terapia intensiva e 18 sono ricoverati in terapia intensiva. Lo rende noto la Regione Lazio.