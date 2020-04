Coronavirus, risalgono i casi a Civitavecchia: 4. Tanti i guariti

La Regione Lazio ha appena comunicato i nuovi casi positivi riscontrati oggi nel territorio della Asl Roma 4, si tratta di 4 casi a Civitavecchia e 5 casi riconducibili al territorio fuori dalla Asl Roma 4. Anche se la Asl chiarisce. “Si fa presente che due dei positivi riscontrati nella lista positivi di Civitavecchia, sono presenti anche nella lista dei guariti. Non si tratta di un errore ma di due dati arrivati contemporaneamente oggi. Ovvero due tamponi positivi pervenuti dal gemelli e due tamponi negativi successivamente fatti al bambin Gesù”.

I guariti. Sono guarite 27 persone. 1 a Ladispoli, 1 ad Allumiere, 2 a Cerveteri, 3 a Bracciano , 1 a Trevignano, 3 a Manziana, 5 ad Anguillara, 9 a Civitavecchia, 1 a Santa Marinella, 1 a Canale monterano.

I tamponi. Dall’inizio dell’epidemia sono guarite 297 persone e sono stati effettuati 6870 tamponi. Al personale sanitario dell’intera Asl è stata effettuata la percentuale del 56,60%di tamponi sul totale del personale sanitario. 5985 persone sono in sorveglianza mentre 4673 sono uscite dalla sorveglianza.

A Morlupo. Si riporta di seguito il totale complessivo per comuni, si rappresenta che per il comune di Morlupo a seguito dei tamponi effettuati nella sezione Covid della Rsa Flaminia, alcuni pazienti sono risultati positivi al secondo tampone che era stato effettuato prima del loro trasferimento da altre Asl. Si specifica pertanto che non si tratta di nuovi positivi che gravano sul territorio di Morlupo, ma degli stessi, che essendo presenti nella sezione Covid vengono conteggiati nel totale di seguito indicato. Tale specifica per rassicurare la cittadinanza del comune di Morlupo.

Lo schema. Allumiere: 21 positivi riscontrati di cui 2 decessi di cui 8 guariti per un totale di 11 positivi

Anguillara :28 positivi di cui 17 guariti per un totale di 11 positivi

Bracciano :25 positivi riscontrati di cui un decesso e 15 guariti per un totale di 9 positivi

Campagnano :80 positivi riscontrati di cui 1 decesso e 6 guariti per un totale di 73 positivi

Canale M: 11 di cui 7 guariti per un totale di 4 positivi

Capena: 6 positivi riscontrati di cui 1 decesso e 1 guarito per un totale di 4 positivi

Castelnuovo di Porto: 4

Cerveteri :44 positivi riscontrati di cui 3 decessi e 23 guariti per un totale di 18 positivi

Civitavecchia :265 positivi riscontrati di cui 27 decessi e 110 guariti per un totale di 128 positivi

Civitella San Paolo :1

Fiano R: 55 positivi riscontrati di cui 2 decessi e 6 guariti per un totale di 47 positivi

Filacciano: 2 positivi riscontrati di cui 2 guariti per un totale di 0 positivi

Formello: 14 positivi di cui 6 guariti per un totale di 8 positivi

Ladispoli :32 positivi riscontrati di cui 4 decessi e 20 guariti per un totale di 8 positivi

Magliano:1

Manziana :29 positivi riscontrati di cui 1 decesso e 26 guariti per un totale di 3 positivi

Mazzano R: 1 positivo riscontrato di cui 1 guarito per un totale di 0 positivi

Morlupo: 41 positivi riscontrati di cui 2 guariti per un totale di 39 positivi

Ponzano Romano:1

Riano: 7 positivi riscontrati di cui 1 decesso e 3 guariti per un totale di 3 positivi

Rignano: 5 positivi riscontrati di cui 1 decesso e 2 guariti per un totale di 2 positivi

Sacrofano: 28 positivi riscontrati di cui 22 guariti per un totale di 6 positivi

Sant’Oreste: 2

Santa Marinella : 31 positivi riscontrati di cui 3 decessi e 15 guariti per un totale di 13 positivi

Tolfa : 13 positivi riscontrati di cui 1 decesso e 4 guariti per un totale di 8 positivi

Trevignano :2

Si fa presente che eventuale disallineamento dei dati può essere dato da molteplici fattori.