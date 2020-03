Coronavirus, Riglietti: “Tarquinia sta reggendo. Evitiamo i contatti”

Sono stati attivati costanti controlli Sanitari e di Polizia sul territorio per il rispetto degli isolamenti come previsto dal protocollo ministeriale. Un programma seguito anche dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Dott. Alberto Riglietti, medico di base

Continua nell’incessante lavoro il tavolo tecnico del Coc, Centro Operativo Comunale – emergenza Coronavirus diretto dal Sindaco Alessandro Giulivi. Priorità: prevenire al massimo la diffusione del virus Covid-19. Sono stati attivati costanti controlli Sanitari e di Polizia sul territorio per il rispetto degli isolamenti come previsto dal protocollo ministeriale. Un programma seguito anche dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Dott. Alberto Riglietti, medico di base.

Dottor Riglietti come è la situazione?

I casi nazionali sono in continua crescita. Tarquinia sta ancora reggendo. Ad oggi 3 casi positivi e molte persone in quarantena fiduciaria. Da domenica 8 marzo sono in stretto contatto con il Sindaco Giulivi per valutare la strategia migliore per limitare il contagio.

In questo momento di emergenza un paziente può evitare di venire in studio medico? È possibile ottenere la ricetta dematerializzata?

Si. Con il Sindaco abbiamo concordato da subito con i medici di base e i farmacisti una strategia comune volta a limitare al massimo gli accessi agli ambulatori utilizzando la ricetta on line e richiedendo la foto della ricetta da presentare in farmacia oppure per i pazienti impossibilitati utilizzare il numero comunale 800088307 per la consegna a domicilio.

Se un cittadino teme di aver contratto il virus o è stato a contatto con un positivo cosa deve fare? A chi deve rivolgersi?

Al proprio medico di base e valutare con lui l’eventuale isolamento fiduciario e l’esecuzione del tampone.

Cosa si sente di dire ai cittadini?

La paura è lecita però proprio questa paura ci deve portare ad evitare al massimo i contatti stando a casa. Noi ce la stiamo mettendo tutta. Combattiamo questo nemico invisibile ma pericolosissimo. Insieme CE LA FAREMO.