Coronavirus, quinto giorno a contagio zero. Il territorio spera

“Non risultano nuovi casi positivi da 5 giorni”. E’ il bollettino della Regione Lazio a dare un’indicazione importante per tutto il territorio coperto dalla Asl Roma4. Dunque il trend da contagio al covid-19 uguale allo zero si conferma. Si tratta sicuramente di una buona notizia, purtroppo non accompagnata da altre dello stesso tenore, se è vero che continuano anche a morire delle persone, ieri altre due, nella maggior parte dei casi collegate alle criticità incontrate nelle Rsa del territorio, su tutte la Madonna del Rosario e la Bellosguardo, entrambe a Civitavecchia. Così, si va avanti fra luci e ombre che ti riportano giù, proprio quando avevi abbozzato un sorriso. Tornando al bicchiere mezzo pieno, è innegabile che la situazione complessiva tenda adesso decisamente al sereno. A Civitavecchia il totale dei positivi ad oggi è di 88 persone, i guariti sono 149. A Santa Marinella 22 guariti per un totale di 6 positivi, a Tolfa 7 guariti per un totale di 5 positivi, a Cerveteri 31 guariti per un totale di 9 positivi, a Ladispoli 23 guariti per un totale di 5 positivi, ad Allumiere 12 guariti per un totale di 7 positivi. Numeri e riscontri che certificano un calo verticale dell’incidenza del virus. Non resta che aspettare il verdetto dei prossimi giorni, i quali avranno un peso particolarmente significativo perchè vedremo gli effetti della “Fase 2” sul territorio. Se il trend si confermerà, potremmo iniziare a sperare davvero di aver messo il peggio della pandemia alle nostre spalle.