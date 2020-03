Coronavirus, primo caso positivo a Santa Marinella

Primo caso di coronavirus sul territorio. Si tratta di un uomo residente a Santa Marinella. E’ risultato positivo al virus dopo un tampone effettuato la settimana scorsa. E’ in isolamento domiciliare dopo che lo stesso ha chiamato il medico (in quarantena insieme alla moglie e a due figli). Ha effettuato il tampone invece Stefano Giannini, il segretario del Partito democratico di Civitavecchia, dopo che nei giorni scorsi aveva incontrato il Governatore del Lazio Nicola Zingaretti, ed è tuttora in attesa del riscontro.