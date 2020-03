Coronavirus, primi positivi anche a Civitavecchia. 161 persone in sorveglianza domiciliare nella AslRm4″

Primo caso positivo a Santa Marinella, Civitavecchia “risponde”: ce ne sono tre infetti al Coronavirus. E’ una giornata pesante per il territorio, dopo il contagiato residente nella Perla del Tirreno, adesso ce ne sono anche tre a Civitavecchia. Si tratta di una coppia che è tornata dalla zona a nord del Paese e di un uomo. “Sono 161 le persone in sorveglianza domiciliare. Caso positivo al covid19 in sorveglianza domiciliare. Positiva al covid19 una coppia di Civitavecchia posta in isolamento. Si sta provvedendo ad attivare all’Ospedale di Civitavecchia un reparto covid19 con 13 posti letto disponibili”, lo fa sapere la Regione Lazio.