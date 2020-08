Coronavirus, positivo un uomo di Cerveteri. Asl: “Il covid è presente a Civitavecchia”

A preoccupare sono i contatti del 39enne civitavecchiese rientrato da Malta positivo al covid. Si susseguono i tamponi e per il bollettino di domani sarebbero attesi altri casi positivi. "I risultati sinora emersi fanno presupporre che il virus sia stato contratto non a Malta, come precedentemente ipotizzato, bensì proprio a Civitavecchia"

E’ stato registrato un nuovo caso nelle ultime 24 ore dalla Regione Lazio nel territorio della Asl Roma4. Si tratta di un uomo di Cerveteri su segnalazione del medico di Medicina Generale. Ma a preoccupare sono i contatti del 39enne civitavecchiese rientrato da Malta positivo al covid. Si susseguono i tamponi e per il bollettino di domani sarebbero attesi altri casi positivi. “Proseguono le indagini epidemiologiche riguardanti l’ultimo caso di positività per Covid nel Comune di Civitavecchia. I risultati sinora emersi fanno presupporre che il virus sia stato contratto non a Malta, come precedentemente ipotizzato, bensì proprio a Civitavecchia. Questo è quanto suggeriscono i referti degli esami effettuati sui contatti del caso pervenuti in data odierna. Purtroppo sono infatti state rilevate delle positività tra i contatti frequentati immediatamente prima del viaggio a Malta, che rafforzano questa ipotesi. Il virus verosimilmente è ancora presente in città, si raccomanda una volta ancora la massima prudenza”, precisa la Asl.

I tamponi. Dall’inizio dell’epidemia sono guarite 770 persone e sono stati effettuati

18.355 tamponi. Al personale sanitario della intera Asl è stata effettuata la percentuale del 90,24 % di tamponi sul totale del personale sanitario.

Lo schema. Si riporta qui di seguito il totale complessivo per Comuni: ( si riportano solo quelli che hanno attualmente casi positivi)

Allumiere: 1 positivo

Bracciano: 1 positivo

Campagnano: 1 positivo

Capena: 2 positivi

Cerveteri: 4 positivi

Civitavecchia: 2 positivi

Fiano R. : 2 positivi

Formello: 1 positivo

Ladispoli : 1 positivo

Riano: 1 positivo