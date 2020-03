Coronavirus, picco vicinissimo. Montino: “Restate a casa anche nel fine settimana”

“Le autorità sanitarie ci fanno sapere che nelle prossime ore e nei prossimi giorni il numero dei contagi crescerà”. L’allarme è del sindaco Esterino Montino. “Il picco non è ancora stato raggiunto e vedrà molti, molti contagi il tutta la Regione – prosegue il sindaco -. Perciò vi prego, rimanete a casa!” “So che queste belle giornate invogliano ad uscire, ma ci sarà tempo – continua il sindaco -. Non ora. Ora è il momento di fare appello a tutta la nostra pazienza, alla nostra responsabilità, al nostro senso civico: restiamo a casa”. “La mia preoccupazione maggiore, ma non l’unica, è per il fine settimana – conclude Montino -: sabato e domenica non andate al mare, niente passeggiate, scampagnate, gite in spiaggia. Lo ripeto ancora una volta: restate a casa. E’ fondamentale per la salute di tutti: nessuno può considerarsi immune al virus”.