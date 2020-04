Coronavirus, oggi tamponi a tappeto alla Rsa Bellosguardo

Fari puntati sulla Rsa Bellosguardo di Civitavecchia, sita in località Boccelle. Una struttura che da ieri è super attenzionata, visto il caso di positività al Covid-19 riscontrato su un’operatore sanitario che lavora nella struttura e la febbre che ha colpito alcuni pazienti in queste ore (pazienti evidentemente messi subito in isolamento). Così per oggi sono previsti dei tamponi a tappeto, per verificare lo status reale della residenza, sperando che non si manifesti un’altro cluster come nel caso di un’altra Rsa, quella della Madonna del Rosario, sempre a Civitavecchia.

Sull’ospedale di Bracciano. “Si conferma la validità dei controlli per la ricerca del Covid-19 in operatori e pazienti che si stanno effettuando presso l’ospedale Padre Pio. Sono stati, infatti, identificati 4 infermieri del blocco operatorio, tre donne ed un uomo completamente asintomatici, risultati positivi tra coloro che hanno effettuato tamponi oro – faringei. Non risultano altre positività né tra operatori né tra pazienti tenuto anche conto che da settimane si accettano solo pazienti il cui tampone, preliminare al ricovero, sia risultato negativo. Se a ciò si aggiunge il fatto che il personale sanitario sin qui sottoposto a ciclici controlli risulta a tutt’oggi negativo per il Covid-19, si comprende come solo una attenta analisi epidemiologica , che l’azienda avvierà immediatamente, potrà determinare la reale genesi della positività riscontrata nel blocco operatorio. Tale esigenza risulta particolarmente importante anche alla luce della pauci o nulla sintomaticità caratteristica del 70-80% dei soggetti Covid positivi”, è la precisazione del primario di Cardiologia del San Paolo, responsabile Covid, Marco Di Gennaro.