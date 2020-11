Coronavirus, oggi a Fiumicino 21 nuovi positivi e 14 guariti

“Si registra un aumento nel numero di contagi da coronavirus nel nostro territorio, secondo i dati forniti oggi dalla Asl Rm3”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Analizzando i dati – spiega il sindaco – abbiamo 21 nuovi positivi e 14 guariti: il totale al momento è dunque di 236 positivi, sette più di ieri. Quello che preoccupa è che la maggior parte dei contagi registrati è tra gli abitanti di Isola sacra: qui sono 131 i positivi rispetto ai 120 di ieri, il 56% rispetto al 52% della giornata precedente. I dati ci dicono anche che l’età media dei contagiati è di 46 anni, e che sono aumentate le donne, ora in numero quasi paritario rispetto agli uomini. Il rapporto tra positivi e numero di abitanti è dello 0.29%”.

“Il tema è serio – conclude Montino – e la crescita continua di Isola sacra, mentre in altre parti c’è una contrazione dei contagiati, mi preoccupa. È per questo che rinnovo il mio appello a tutti, e in particolare ai residenti di Isola sacra, a prestare la massima attenzione, evitare assembramenti, anche dentro le abitazioni, mantenere le distanze di sicurezza e indossare le mascherine. Dobbiamo, tutti insieme, far scendere questo numero, in particolar modo in vista delle festività natalizie”.