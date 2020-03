Coronavirus, nuovo caso positivo ad Allumiere

“Il Comune di Allumiere ha appena ricevuto la notizia dalla ASL RM4 che un nostro concittadino è positivo al coronavirus. Il nostro concittadino, già da 6 giorni a questa parte è in isolamento volontario presso la propria abitazione, dove è stato sottoposto a tampone risultato positivo. Ad oggi, 26 marzo 2020, questo è il terzo caso ad Allumiere, oltre ai tre concittadini positivi in RSA Madonna del Rosario di Civitavecchia.

Inoltre, abbiamo 18 concittadini in isolamento presso la propria abitazione. L’amministrazione comunale è vicina alle persone colpite e alle loro famiglie e mediante il c.o.c., garantisce la piena operatività e collaborazione con i cittadini, si può chiamare al nr. 3512283285. L’invito è imperativo: dobbiamo rimanere tutti a casa. E’ l’unico modo per affrontare l’emergenza: superare questa fase difficile dipende da ognuno di noi”. A comunicarlo è il sindaco Antonio Pasquini.