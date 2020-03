Coronavirus, nuova impennata a Civitavecchia: 9 casi. Anche 1 a Santa Marinella e Allumiere

Sono in totale 20 nella Asl Roma4, così ripartiti: 3 pazienti della Rsa Madonna del Rosario, due pazienti ricoverati al San Paolo (uno di Ladispoli e uno senza fissa dimora), 9 a Civitavecchia, 1 ad Allumiere, 1 a Santa Marinella, 2 a Tolfa, 1 ad Anguillara e un caso di cui non è stato possibile al momento risalire alla residenza

La Regione Lazio ha appena comunicato i nuovi dati dei positivi oggi riscontrati nella Asl Roma 4. Sono 20 così ripartiti: 3 pazienti della Rsa Madonna del Rosario, due pazienti ricoverati al San Paolo (uno di Ladispoli e uno senza fissa dimora), 9 a Civitavecchia, 1 ad Allumiere, 1 a Santa Marinella, 2 a Tolfa, 1 ad Anguillara e un caso di cui non è stato possibile al momento risalire alla residenza. Si specificano i totali per comune dall’inizio dell’epidemia da Covid 19.

Allumiere 2

Anguillara 5

Bracciano 4

Campagnano 3

Canale Monterano 7

Cerveteri 14

Civitavecchia 103 (compresa Rsa Madonna del Rosario e il ricoverato senza fissa dimora)

Fiano Romano 4

Formello 3

Ladispoli 13

Manziana 14

Sacrofano 19

Santa Marinella 10

Tolfa 7

Si specifica che i dati riportati potrebbero non essere allineati perfettamente nel caso in cui il tampone sia stato effettuato in un ospedale fuori dal territorio della Asl e debba ancora pervenire il dato.