Coronavirus, nuova impennata a Civitavecchia: 10 casi. Tre decessi

Sono 15 i nuovi casi positivi nella ASL Roma4. Tre pazienti sono guariti. 1083 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si tratta di 15 casi, di cui 10 nel territorio di Civitavecchia, 3 a Manziana, 1 a Santa Marinella, 1 a Bracciano. “Sono avvenuti tre decessi, un uomo di Tolfa di 75 anni, un uomo di Allumiere di 49 anni, una donna di Civitavecchia di 96 anni. Nelle ultime 24 h sono stati effettuati 76 tamponi, 2180 persone sono in sorveglianza mentre 1083 sono uscite dalla sorveglianza”. Lo rende noto la Asl Roma4. Si riporta di seguito il totale complessivo per ogni singolo comune:

Allumiere: 5 positivi riscontrati di cui 2 deceduti per un totale di 3 positivi

Anguillara :9

Bracciano: 8 positivi riscontrati di cui 1 guarito per un totale di 7 positivi

Campagnano : 5

Canale M :7

Capena: 3 positivi riscontrati di cui un deceduto per un totale di 2 positivi

Cerveteri :20 positivi riscontrati di cui 1 deceduto per un totale di 19 positivi

Civitavecchia : 121 positivi riscontrati di cui 13 deceduti e 2 guariti per un totale di 116 positivi

Fiano: 5

Formello: 4

Ladispoli : 20 positivi riscontrati di cui un deceduto per un totale di 19 positivi

Manziana :23

Morlupo: 1

Sacrofano: 20

Sant’Oreste: 1

Santa Marinella : 15

Tolfa: 7 positivi riscontrati di cui un decesso per un totale di 6

Si fa presente che un non allineamento di dati potrebbe dipendere da diversi fattori come ad esempio un paziente positivi ricoverato presso un ospedale extra territorio.