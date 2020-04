Coronavirus, numero dei casi positivi stabili a Fiumicino

"In questo momento, tra i nostri concittadini, ci sono 25 persone positive - spiega il sindaco - e 48 in sorveglianza attiva, cioè contatti diretti di persone positive sotto stretto controllo da parte della Asl"

“Oggi alle 9,38 la Asl RM3 mi ha inviato il quotidiano report sulla situazione a Fiumicino”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “In questo momento, tra i nostri concittadini, ci sono 25 persone positive – spiega il sindaco – e 48 in sorveglianza attiva, cioè contatti diretti di persone positive sotto stretto controllo da parte della Asl”. “Come si vede, il numero delle persone positive è stabile e questo è un buon segnale – prosegue il sindaco -. Ma non significa che non si corrono più rischi”. “Anzi, è proprio in questo momento non che bisogna allentare la stretta, continuare a tenere duro – conclude Montino – e continuare a rimanere a casa finché sarà necessario”.