Coronavirus: “Nessun contagio sul territorio”. Ma amuchina e mascherine vengono polverizzate

“No news good news”. Non ci sono novità ad oggi sul fronte dei contagi da coronavirus sul territorio. Ed è decisamente una buona notizia vista la situazione che si sta vivendo nel nord Italia e qualche caso, vero o presunto che sbuca fuori anche in altre zone del Paese. “Nessun contagio”, ribadiscono dal Comune di Civitavecchia, dove si monitora costantemente l’uomo tornato venerdì notte da Codogno, una delle città più a rischio. Il civitavecchiese fra l’altro è tornato a casa non facendo soste, direttamente presso la sua abitazione. E nessuna novità si registra anche dalle zone limitrofe. Ma la preoccupazione, che si trasforma talvolta in paranoia, è sempre elevatissima, se è vero che le Farmacie della zona sono a corto di confezioni di amuchina e di mascherine per il viso (che tra le altre cose servono soltanto a chi già è infetto). Intanto viene bollata come fake news la voce che circolava sul web da qualche ora e anche un audio. “Sta girando sulle chat Whatsapp e sui social network in modo virale ed incontrollato un audio falso relativo a decisioni già assunte sulla imminente chiusura delle scuole. Nessuna decisione in tal senso è stata assunta. Ogni eventuale provvedimento relativo a scuole o altro, se assunto, sarà veicolato esclusivamente attraverso i canali ufficiali”, fa sapere il messaggio istituzionale.