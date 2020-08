Coronavirus, nessun caso nell’area AslRoma4 ma altri positivi sulla Costa Favolosa

Sono sempre filippini, come il contagiato di domenica scorsa

La Regione Lazio ha comunicato che oggi non ci sono nuovi casi positivi riscontrati nel territorio della Asl Roma 4. Si registrano però altri positivi sulla Costa Favolosa attraccata nel Porto di Civitavecchia. Sono sempre filippini, come il contagiato di domenica scorsa. Da capire se rimarranno a bordo o verranno trasferiti in strutture Covid.

I tamponi. Dall’inizio dell’epidemia sono guarite 766 persone e sono stati effettuati

17.806 tamponi. Al personale sanitario della intera Asl è stata effettuata la percentuale del 90,24 % di tamponi sul totale del personale sanitario.

Test. Indagine siero-prevalenza al 5 agosto: 3454 test eseguiti. 3372 test negativi. 82 test positivi.

Lo schema. Si riporta qui di seguito il totale complessivo per Comuni: ( si riportano solo quelli che hanno attualmente casi positivi)

Allumiere: 1 positivo

Campagnano: 2 positivi

Capena: 2 positivi

Cerveteri: 1 positivo

Civitavecchia: 1 positivo

Fiano R. : 2 positivi

Formello: 1 positivo

Ladispoli : 3 positivi

Riano: 1 positivo