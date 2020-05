Coronavirus, nel Lazio calano ancora i contagi. Oggi sono solo 22

“Oggi registriamo un dato di 22 casi positivi nelle ultime 24h ai quali si aggiungono 19 recuperi di notifiche precedenti e un trend al 0,3%. Il numero dei guariti nelle ultime 24h è cresciuto di 162 unità. Proseguono i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 700 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Questa mattina è stato attivato il drive-in della Asl Roma 1 per l’esecuzione del tampone naso-faringeo presso l’AO San Giovanni Addolorata. Nella nuova fase sarà fondamentale l’integrazione tra i test e i tamponi e i drive-in attivati su tutto il territorio regionale avranno un ruolo cruciale in questo processo. Trend stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente si registrano tre casi nelle ultime 24h e zero decessi. I decessi sono stati 4 nelle ultime 24h ai quali si aggiungono 14 decessi dovuti ad un recupero di notifiche precedenti, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 2.600 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 189 mila e nelle ultime 24 sono stati processati al COVID Center del Campus Bio-Medico 100 tamponi per la Val D’Aosta” commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

La situazione nelle Asl e A.O. Asl Roma 1 – 5 nuovi casi positivi. 22 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso la Casa della Salute di Via San Daniele del Friuli e 1 presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni;

Asl Roma 2 – 6 nuovi casi positivi. 7 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso il Policlinico Campus Biomedico e 1 presso la Casa della Salute Santa Caterina della Rosa;

Asl Roma 3 – 1 nuovo caso positivo. 12 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso la direzione generale di Casal Bernocchi e 1 presso l’ex presidio del Forlanini;

Asl Roma 4 – 1 nuovo caso positivo. 169 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso l’Ospedale di Civitavecchia e 1 presso l’Ospedale di Bracciano;

Asl Roma 5 – Non si registrano nuovi casi positivi. 11 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso il Centro Agroalimentre di Guidonia e 1 a Colleferro, Via degli Esplosivi;

Asl Roma 6 – 6 nuovi casi positivi e 3 i decessi. 196 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Operativa 1 postazione di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza presso l’Ospedale dei Castelli;

Asl di Latina – 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 20 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso l’Ospedale Goretti di Latina e 1 a Gaeta, Piazza di Liegro;

Asl di Frosinone – 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 22 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso l’Ospedale di Cassino e 1 presso l’Ospedale di Frosinone;

Asl di Viterbo – 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 5 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Operativa 1 postazione di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza presso l’Ospedale Belcolle di Viterbo;

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. Operativa 1 postazione di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza presso Piazzale Istituto D’Arte di Rieti;

Policlinico Umberto I – 72 pazienti ricoverati di cui 5 in terapia intensiva;

Azienda ospedaliera San Camillo – Operativa la postazione per tampone drive in collaborazione con la Asl Roma 3 presso l’ex presidio del Forlanini;

Azienda sanitaria Sant’Andrea – Operativa la postazione per tampone drive in collaborazione con la Asl Roma 1 presso la Casa della Salute di Via San Daniele del Friuli;

Azienda Ospedaliera San Giovanni – Operativa la postazione per tampone drive in collaborazione con la Asl Roma 1;

Policlinico Gemelli – 74 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 10 in terapia intensiva. 1 decesso;

Policlinico Tor Vergata – 72 pazienti ricoverati di cui 4 in terapia intensiva;

Ares 118 – Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

IFO – Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – nella giornata di ieri dimessi 2 bambini guariti ed 1 mamma. In totale restano ricoverati al centro Covid di Palidoro 6 bambini. Buone condizioni generali per tutti i ricoverati;

Università Campus Bio-Medico – processati 100 tamponi della Regione Valle D’Aosta. 25 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 13 in terapia intensiva. Operativa la postazione per tampone drive in collaborazione con la Asl Roma 2.