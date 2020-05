Coronavirus, nel Lazio 20 casi. Sono 24 i guariti nelle ultime 24h

“Oggi registriamo un dato di 20 casi positivi nelle ultime 24h e un trend a 0,2%. Il numero dei guariti nelle ultime 24h è cresciuto di 24 unità. Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell’Ordine, l’obiettivo è quello di testare, tracciare e trattare. Questa mattina con il Presidente Zingaretti abbiamo salutato Vincenzo il paziente che era stato trasferito dall’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo la domenica delle Palme in gravi condizioni. Dopo un mese e mezzo di ricovero nel Policlinico universitario di Trigoria potrà ora tornare a riabbracciare i suoi cari. Siamo felici di aver contribuito a questo risultato in un’ottica di solidarietà nazionale. Lo abbiamo sempre detto questa è una battaglia che dobbiamo vincere tutti insieme uniti e voglio ringraziare tutti i medici, gli infermieri, i tecnici e tutti gli operatori del Servizio sanitario regionale che lo hanno curato. I decessi sono stati 8 nelle ultime 24h, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 3.374 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 234 mila.