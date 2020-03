Coronavirus, negativo anche il secondo tampone del paziente di Vetralla

“In riferimento alle informazioni relative al paziente di Vetralla sottoposto a tampone per verificare la presenza di Covid19, si comunica che anche il secondo tampone, come da protocollo, ha dato come prevedibile, esito negativo. Pertanto il paziente è stato dimesso ed è tornato alla propria abitazione. Alla luce di quanto accaduto e alla non presenza di alcun caso di corona virus sul nostro territorio, Invitiamo nuovamente tutti i cittadini a continuare la propria vita senza alcun allarmismo. Qualunque altro aggiornamento e informazione sul Coronavirus nel nostro territorio sarà immediatamente veicolata direttamente dagli organi istituzionali della Città di Tarquinia”, lo riferisce il Comune di Tarquinia.