Coronavirus, movida fantasma a Civitavecchia. Un sabato (finalmente) casalingo

Finalmente Civitavecchia ha capito, anche perchè in caso contrario sarebbero scattate centinaio di denunce. Sembra un lontano ricordo fortunatamente il sabato scorso caratterizzato da uno scellerato assembramento di giovani (e meno giovani) in Piazza Leandra e altre zone della città. Le ultime misure adottate dal Governo hanno finalmente portato a dei risultati (foto di Riccardo Battaglini). Gioco forza, ci verrebbe da dire visto che, a parte il discorso delle denunce, in caso di uscita di casa senza comprovate ragioni (lavoro, salute o altre necessità) i locali della movida hanno tutte le serrande abbassate.