Coronavirus, Montino: “Sempre 25 i positivi a Fiumicino”

“Alle 14 di oggi la Asl RM3 mi ha mandato i dati aggiornati ad oggi sui contagi in città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Sono sempre 25 le persone contagiate da coronavirus a Fiumicino – spiega Montino – e 96 quelle in sorveglianza attiva perché loro contatti stretti”.

“Intanto all’ex Golden Tulip non ci sono più membri dell’equipaggio della nave MSC – aggiunge il sindaco -. Ieri la stessa MSC ha provveduto a far partire per il loro paese d’origine le persone che alloggiavano ancora nell’hotel, mentre com’è noto i 7 positivi erano già stati trasferiti in una struttura sanitaria fuori dal Comune dove stanno ricevendo tutte le cure necessarie”.

“MSC, al netto dell’errore fatto all’inizio portando l’equipaggio in città senza avvisare nessuno – aggiunge il sindaco -, si è poi dimostrata molto collaborativa e operativa. Fin da subito il medico di bordo è rimasto con l’equipaggio e un loro servizio di sicurezza ha presidiato l’albergo per accertarsi che venissero rispettate le necessarie misure di isolamento”.

“Collaborazione che non abbiamo visto nella stessa misura da parte di Costa, a dire il vero – conclude il sindaco -. Ci auguriamo che le cose possano cambiare nei prossimi giorni”.