Coronavirus, Montino: “Nessun nuovo caso da covid-19 a Fiumicino”

“Oggi non si registrano nuovi casi di contagi da covid-19 a Fiumicino”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “Alle 21.37 la Asl RM3 mi ha confermato che i numeri sono gli stessi che abbiamo già comunicato ieri sera – spiega il sindaco – e cioè 15 positivi, una persona guarita, 8 in isolamento a casa e 5 ricoverati. Infine, restano 64 le persone in sorveglianza attiva perché contatti diretti delle persone positive”. “Continuiamo a restare a casa e a seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità sanitarie – conclude il sindaco – solo così possiamo superare la crisi”.