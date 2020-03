Coronavirus, Montino: “A Fiumicino situazione invariata”

“Alle ore 13.07 di oggi la Asl RM3 mi ha comunicato i dati aggiornati per quanto riguarda la città di Fiumicino”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“I numeri restano invariati rispetto a quelli già comunicati nei giorni scorsi – precisa il sindaco -: 15 sono le persone positive e 64 quelle in sorveglianza attiva perché contatti diretti delle 15”.

“E’ una buona notizia il cui messaggio è chiaro – sottolinea Montino -: continuiamo a seguire rigorosamente l’obbligo di rimanere a casa e di mantenere la distanza di sicurezza quando siamo costretti ad uscire”.

“Rinnovo il mio appello – conclude il sindaco -: siate scrupolosi per il bene vostro, dei vostri cari e di tutta la comunità. Solo in questo modo, rimanendo uniti, usciremo da questa crisi”.