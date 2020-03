Coronavirus, mattinata di controlli intensi a Ladispoli

È stata una mattinata di controlli intensi da parte di tutte le Forze dell’ordine, con posti di blocco e verifiche in tutta la città. La sola Polizia locale ha fermato per accertamenti decine di autovetture e denunciato due persone per violazione delle disposizioni vigenti, oltre al lavoro svolto da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Molto apprezzata dai cittadini è stata anche la presenza della Polizia a cavallo, che nella giornata di ieri ha pattugliato per ore strade e spiagge.