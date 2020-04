Coronavirus, l’incidenza dei contagi sul territorio. A Civitavecchia e Allumiere la più alta

Quanto è elevata l’incidenza del coronavirus sul territorio? In quale città il virus viaggia ad una velocità più elevata? I dati della Asl Roma4, aggiornati a ieri, sabato 11 di Aprile, confrontati con il numero di abitanti di ciascuna città, ci dicono che ad Allumiere e Civitavecchia si registra la percentuale più alta, rispettivamente il 0,38% e il 0,36%. Ad Allumiere i contagi sono 15 in totale per 3987 abitanti, a Civitavecchia, su 52650 persone residenti ci sono 193 positivi. Il calcolo tiene in considerazione tutti i casi, anche quelli legati ai decessi e alle persone guarite. Va precisato però che ad Allumiere almeno 5 casi sono strettamente collegati al fattore San Paolo, vale a dire operatori sanitari che lavorano all’Ospedale. Al terzo posto c’è Tolfa, con lo 0,16%, percentuale scaturita da 8 casi e 4983 abitanti. Poi c’è Santa Marinella con lo 0,14%, 26 contagi e 18935 abitanti. In coda Cerveteri e Ladispoli, rispettivamente con lo 0,10% e lo 0,7%. Da ricordare che l’alta percentuale di Civitavecchia non può non passare dai cluster all’Ospedale e alla residenza Rsa Madonna del Rosario. La stragrande maggioranza dei casi di positività al Covid-19 è figlia delle forti criticità nelle due strutture.