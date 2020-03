Coronavirus, le tende anche al Pronto Soccorso del San Paolo di Civitavecchia

Tende per l’emergenza Coronavirus, ora sono montate anche al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia. Nonostante la situazione al momento sia tranquilla (non ci sono contagi) sono stati installate questa mattina le tensostrutture per il triage infettivologico. Sono una delle disposizioni dell’Unità di crisi della Protezione civilee e servono ad accogliere solo i pazienti con sintomi sospetti, vale a dire con tosse, febbre e difficoltà respiratorie.