Coronavirus, le scuole restano aperte. L’ex segretario Pd Ferri termina l’isolamento

Nessuna chiusura delle scuole imminente. Comuni e istituzioni aggiornano lo stato delle cose in relazione al fenomeno del Coronavirus. Istituti che dunque rimangono aperti e vanno avanti a pieno regime, anche se in alcuni casi (chissà perchè) qualche plesso ha deciso di cancellare la ricreazione. Insomma, tutto resta al suo posto, nonostante i contagi aumentino, anche se di poco, e inizi a sbucare qualche infetto anche in zone regioni e aree diverse da quelle del nord Italia. Intanto sul fronte locale fa scalpore la fine dell’isolamento del medico Germano Ferri, ex segretario del Partito democratico che su Facebook ha raccontato la sua storia. “vista la vicinanza dimostrata, ci tenevo a comunicare che eseguite tutte le indagini del caso sulla paziente “sospetta” da noi inviata con trasporto speciale presso la struttura dello Spallanzani di Roma, nonostante l’anamnesi fortemente positiva, da primi accertamenti questa risulta NEGATIVA per COVID-19 e fuori pericolo. Dopo quasi 24 ore di isolamento totale e forzato, siamo liberi di tornare finalmente a casa. Una brutta esperienza che fortunatamente si è conclusa nel migliore dei modi, la quale comunque non mi toglie la voglia di proseguire nel mio lavoro, in prima linea per il bene della comunità. Un abbraccio a tutti e grazie ancora per l’affetto dimostrato.” Mentre continua ad essere costantemente monitorato l’uomo che è rientrato venerdì notte da Codogno.