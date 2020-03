Coronavirus, le misure del Governo nel decreto “Cura Italia”

Fra le altre decisioni prese c'è la cassa integrazione per le aziende con una sola persona ed aiuti per i lavoratori autonomi, co.co.co ed il congelamento dei licenziamenti. In allegato il PDF con sintetizzate tutte le norme

Erano attese e sono arrivate le misure del Governo, Cura Italia per aiutare le famiglie e le imprese in questo momento di grande difficoltà. Diverse le norme presenti e di cui si era parlato nei giorni scorsi come il voucher per le baby sitter e l’estensione del congedo parentale per 15 giorni. Fra le altre decisioni prese c’è la cassa integrazione per le aziende con una sola persona ed aiuti per i lavoratori autonomi, co.co.co ed il congelamento dei licenziamenti. In allegato il PDF con sintetizzate tutte le norme.

CURA ITALIA