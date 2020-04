Coronavirus, la Regione: “Nel Lazio incidenza più alta a Civitavecchia”

“Stiamo lottando con un virus subdolo e meschino. La nostra arma contro il Covid-19 deve essere il test rapido a tappeto. È fondamentale. Per questo mi auguro che arrivi al più presto una validazione”. Lo dichiara l’assessore alla regionale Sanità, Alessio D’Amato sulla pagina del Corriere della Sera. “Certo, se il test rapido funziona, lo estendiamo a tutti i sei milioni di abitanti del Lazio”.

Ma D’Amato parla anche delle zone più colpite. “L’incidenza più alta si registra a Civitavecchia, nella Asl Roma 4, con una percentuale del 90,7 per cento. Seguono e Frosinone con il 69,5 e il 65,5. Dove incide il cluster delle case di riposo. Un “settore” dove forse mancavano i controlli”. Sarebbe interessante capire come mai.