Arriva dai tifosi della Lazio e in particolare dalla Curva Nord un bellissimo gesto che riguarda Civitavecchia. Nei giorni scorsi è partita infatti una raccolta fondi per donare mascherine, autorespiratori, occhiali e materiale di protezione, necessari per combattere quest’emergenza sanitaria con cui tutti dobbiamo fare i conti, all’Ospedale San Paolo. Un bellissimo gesto di solidarietà, in un momento drammatico per l’emergenza Coronavirus, che è stato un successo visto che ha permesso di raccogliere circa 8 mila euro grazie al contributo non solo di tanti tifosi ma anche di alcuni giocatori di calcio tra cui Immobile e Romagnoli. Come si vede dalle foto buona parte del materiale raccolto è già arrivato all’Ospedale di Civitavecchia.