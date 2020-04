Coronavirus, la AslRm4: “Positivi 4 neonati e le mamme”

"Pur non destando le loro condizioni di salute alcuna preoccupazione e a solo scopo precauzionale, sono stati ricoverati in osservazione presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro"

Sono 4 i neonati positivi al COVID19. Lo comunica la AslRoma4 che corregge i dati della Regione. “La Asl Roma 4 comunica che, dopo aver effettuato i tamponi per ricerca COVID-19 ai nuovi nati negli ultimi 20 giorni presso l’Ospedale S. Paolo e alle loro madri, 4 bimbi e le mamme sono risultati positivi. Pur non destando le loro condizioni di salute alcuna preoccupazione e a solo scopo precauzionale, sono stati ricoverati in osservazione presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro. Sentiti i sanitari del Bambino Gesù, tutti risultano in ottime condizioni di salute e, completato il monitoraggio in corso, saranno dimessi il prima possibile al proprio domicilio”.