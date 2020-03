Coronavirus, Italia Viva: “Insulti a Zingaretti raccapricianti”

“Sono giorni difficili per tutta l’Italia e per gli altri paesi…giorni in cui si chiede alla popolazione responsabilità, rispetto per noi stessi e soprattutto verso gli altri, verso i più deboli e le persone maggiormente a rischio. Nessuno di noi si aspettava di trovarsi a combattere contro un virus, il Coronavirus. Ormai ci siamo tutti documentati, abbiamo compreso quali sono i sintomi, cosa fare nei casi di emergenza e a chi dobbiamo rivolgerci. Alcuni però, purtroppo, sembrano non riuscire a metter da parte anche in un momento così delicato, il loro odio, la loro arroganza, la loro ignoranza e maleducazione.. Sui social abbiamo letto insulti e commenti disgustosi nei confronti del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, risultato positivo al tampone covid-19, parole indegne, raccapriccianti. Commenti e parole dalle quali prendiamo distanza e che condanniamo fortemente. A Zingaretti, come a tutte le persone in isolamento e/o sottoposti alle cure sperimentali negli ospedali va il nostro pensiero, il nostro grido di incoraggiamento e la nostra vicinanza. Un grande in bocca al lupo anche al Segretario del PD di Civitavecchia, Stefano Giannini che sarà sottoposto al tampone avendo incontrato nei giorni precedenti Nicola Zingaretti. È un momento estremamente difficile per le persone, per l’economia, per il turismo, per la ristorazione, per il commercio, per le scuole e le università, per il mondo dello spettacolo e della cultura…è un momento in cui dobbiamo stringerci in un abbraccio virtuale, in un braccio di ferro che porti alla sconfitta del virus. I nostri più sinceri ringraziamenti a tutti i medici, i ricercatori, il personale di laboratorio, gli infermieri che stanno dando un enorme contributo alla cura ed alla lotta contro il Coronavirus”, lo dichiara Italia Viva Civitavecchia.