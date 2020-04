Coronavirus, in attesa della Asl un nuovo caso a Tolfa e due a Tarquinia

In attesa dei dati ufficiali della AslRoma4 arrivano le comunicazioni degli enti locali. Un nuovo caso al coronavirus a Tolfa, un uomo sulla cinquantina, ma sta bene e due a Tarquinia. “Le autorità sanitarie stanno comunque procedendo a ricostruire la rete dei contatti per valutarne l’isolamento cautelativo. Coloro che rientrano in tale eventualità saranno contattati. L’Amministrazione Comunale è in costante contatto con la famiglia, alla quale va tutta la nostra vicinanza, e con la Asl. Attualmente i casi di positività su Tolfa sono complessivamente 6, tutti gestiti presso il domicilio dei nostri concittadini.” Lo dichiara il Sindaco di Tolfa Luigi Landi