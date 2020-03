Coronavirus, il sindaco di Fiumicino Montino: “Deceduto un uomo di Parco Leonardo”

“Confermo che pochi minuti fa, come riportato da alcuni organi di stampa, sono venuto a conoscenza da parte delle autorità sanitarie del decesso presso l’ospedale Umberto I di Roma di un uomo residente a Parco Leonardo, risultato positivo al coronavirus, ma che presentava altre patologie di rilievo. La compagna dell’uomo adesso è in quarantena controllata e seguita dai medici della Asl di riferimento. Alla famiglia vanno le condoglianze di tutta l’Amministrazione. Come fatto in precedenza, non appena avrò notizie da parte delle autorità sanitarie riguardo ai casi di coronavirus accertati nel nostro territorio ne darò comunicazione alla cittadinanza. Il mio invito è sempre quello di non uscire di casa, se non per casi di strettissima necessità, e di affidarsi esclusivamente alle notizie certe di istituzioni e autorità sanitarie”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.