Coronavirus, il segretario del Pd Giannini negativo al test

E’ finalmente arrivato l’esito del tampone per capire se il segretario del Partito democratico Stefano Giannini era positivo o no al coronavirus. Esito fortunatamente negativo per il dem che nei giorni scorsi aveva incontrato il Governatore del Lazio Nicola Zingaretti, lui si positivo al virus. Dopo una lunga attesa finalmente una buona notizia.