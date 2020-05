Il Centumcellae Rugby Civitavecchia mette al primo posto la Salute ed invita su base volontaria e scelta personale ad effettuare il Test Rapido Sierologico per la Ricerca degli Anticorpi per il Covid-19. Il Test è volontario ed a proprie spese con una convenzione per i Tesserati del Rugby Civitavecchia presso “Centro Diagnostico Buonarroti”.

Per Info e prenotazioni invia una Email al:

Inserendo alla richiesta nome e cognome, recapito telefonico e numero di tessera rugbistica.