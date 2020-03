Coronavirus, i nuovi casi positivi sono di Santa Marinella e Sacrofano

Sono 600 le persone poste in sorveglianza domiciliare, 115 hanno finito l'isolamento. La Asl Roma 4 ha riscontrato dall'inizio del contagio un totale di 25 casi in tutto il territorio

Due casi a Sacrofano, un caso a Santa Marinella. Sono questi i nuovi positivi al Coronavirus per ciò che riguarda l’area della Asl Roma4 in riferimento alla giornata odierna, domenica 15 di marzo. Sono 600 le persone poste in sorveglianza domiciliare, 115 hanno finito l’isolamento. La Asl Roma 4 ha riscontrato dall’inizio del contagio un totale di 25 casi in tutto il territorio.